ليونيل ميسي “وحش” الاستثمارات العقارية

ما زال الأرجنتيني ليونيل ميسي يبحث عن المزيد من الإنجازات مع اقترابه من تحقيق الثلاثية مع برشلونة هذا الموسم لكن ليس على الصعيد الرياضي فقط بل توجه هذه المرة للاستثمارات العقارية.

ووفقا لصحيفة “البايس” الإسبانية، فإن ميسي البالغ 31 عاما يحصل على أرباح كبيرة من خلال الفنادق والمباني الكبيرة التي يمتلكها، وكان آخرها شراء فندق في مدينة مايوركا خلال الأسابيع القليلة الماضية عاما.

وكشفت الصحيفة أنه تم شراء هذا الفندق من خلال شركته وهو فندق 4 نجوم ويحتوي على 98 غرفة وهو ثاني فندق يملكه ميسي في جزر البليار وثالث فندق له في إسبانيا بشكل عام.

وتزايدت ثروة اللاعب بشكل كبير بفضل نجوميته في الملعب والمحاولات المتواصلة من إدارة نادي برشلونة لتجديد عقده وتحسين راتبه.

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بالإضافة إلى ذلك، يملك ميسي العديد من الاستثمارات العقارية في مسقط رأسه مدينة روزاريو الأرجنتينية، أبرزها مبنى ضخم بارتفاع 125 مترا مكون من 40 طابقا

ويقدر سعر الشقة الواحدة فيه بقيمة 800 ألف يورو تقريبا وكان قد استثمر ميسي في هذا البرج الضخم مبلغا بقيمة 27 مليون يورو.ووفقا لمجلة “فوربس”، فإن ميسي يحتل المركز الثامن بين المشاهير في معدل الأرباح السنوية، وهو يحتل المركز الثاني بين الرياضيين بواقع 111 مليون دولار.

وساهمت أيضا حقوق الرعاية التي يمتلكها مع العلامات التجارية الكبرى مثل “أديداس” و”هواوي” و” غاتوريد” و”ليز” و”بيبسي” وكذلك استثماراته في مجال صناعة النبيذ في كل من الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا، في زيادة ثروته.