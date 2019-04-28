اختيار 4 لاعبين من سموحة في منتخب مصر للطائرة

اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الطائرة، 4 لاعبين من فريق نادي سموحة للانضمام إلى المنتخب الوطني لكرة الطائرة رجال وهم: الطائرة رجال وهم: محمود منصور لاعب مركز 4 محمد رضا ليبرو Advertisements هشام يسري لاعب مركز 2 محمد المهدي لاعب مركز 3 ويذكر أن قد فاز سموحة بالمركز الرابع للدوري والمركز الثاني لبطولة إفريقيا "وصيف البطولة" وتم ذلك بمشاركة قوية من الاعبين الأربعة.

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