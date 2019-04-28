شاهد.. ارسنال يسقط أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تلقى فريق ارسنال خسارة قاسية أمام مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهم حاليًا على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الجولة

السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريمييرليج".

افتتح بوري تيليمانس التهديف في الدقيقة 59، ثم أضاف جيمي فاردي الهدف

الثاني والثالث في الدقيقتين 86 و96.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة 51 في المركز الثامن، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ارسنال عند النقطة 66 في المركز الخامس.