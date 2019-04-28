مهام إضافية لجهاز الإسماعيلي الجديد

يتولى محمود جابر وعطية صابر المدرب العام والمدرب المساعد للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي المهام البدنية بجانب المهام الفنية خلال الفترة المقبلة، ويستعد الدراويش لمواجهة حرس الحدود الثلاثاء القادم باستاد جهاز الثلاثاء القادم باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الــ31 بمسابقة الدورى المصري. تشهد الفترة المقبلة تخفيف الحمل البدنى للاعبين قبل نهاية الموسم الحالي. يذكر أن مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد قام بتعيين جابر وصابر بجانب صبرى المنياوى الذى يتولى منصب مدير الكرة بعد قبول اعتذار كل من أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة.

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