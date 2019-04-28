نجح فريق ليستر سيتي في التقدم بالهدف الثاني على نظيره آرسنال في المباراة التي تجمع بينهم حاليًا على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الجولةالسادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريمييرليج".
وسجل اللاعب يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي في الدقيقة 59
من عمر اللقاء، وسجل جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني وشهدت المباراة طرد لاعب آرسنال أينسلي مايتلاند نيلس في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر ليستر سيتي يقضي على آمال آرسنال بهدف ثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.