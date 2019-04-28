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ليستر سيتي يقضي على آمال آرسنال بهدف ثاني

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نجح فريق ليستر سيتي في التقدم بالهدف الثاني على نظيره آرسنال في المباراة التي تجمع بينهم حاليًا على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الجولة

السادسة والثلاثين من بطولة "البريمييرليج".

وسجل اللاعب يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي في الدقيقة 59

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من عمر اللقاء،  وسجل جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني وشهدت المباراة طرد لاعب آرسنال أينسلي مايتلاند نيلس في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.
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