البطل المصري أحمد علي يحطم الرقم الإفريقي في رفع الأثقال

كسر البطل المصري أحمد علي الرقم الإفريقي في منافسات وزن 89 كجم للبطولة الإفريقية لرفع الأثقال. لرفع الأثقال. واستطاع البطل المصري أحمد علي أن يحطم الرقم الإفريقي في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال. وذلك بعد أن استطاع رفع 163 كجم في الخطف ليكتب رقم إفريقي جديد باسمه.

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