أصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصنيفه التراكمى للاندية فى آخر 5 سنوات ،وجاء الإسماعيلى فى المركز الرابع محليا خلف الأهلى والزمالك والمصرى وفى المركز فى المركز الرابع محليا خلف الأهلى والزمالك والمصرى وفى المركزالــ44 على مستوى القارة برصيد 5 نقاط. وكان الدراويش قد ودع مؤخراً منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الحالية من مرحلة المجموعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يحتل المركز الـ44 أفريقيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.