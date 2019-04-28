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ريال مدريد يكتسح فاليكانو في تاريخ المواجهات

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يستعد نادي الإسباني لمواجهة رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجوالة الـ35 من بطولة .

ورغم احتلال ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، وتأكد هبوط رايو فاليكانو، إلا أن دائما ما تشهد مباريات الفريقين مواجهات قوية.

تقابل الفريقان من قبل في 38

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مباراة استطاع ريال مدريد أن يحقق الانتصار في 30 مبارة وحسم التعادل بينهم في 3 بينما حقق رايو فاليكانو الانتصار في 5 مباريات استطاع ريال مدريد أن يسجل 111هدف بينما استقبل 40 هدف.

وخلال مواجهات ريال مدريد وفاليكانو على ملعب تيريزا

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ريفيرو، حقق الريال الانتصار 13 مرة بينما هزم في 4 وتعادل في لقاء واحد.

ويعد نجم الملكي السابق، هو هداف لقاءات الفريقين، برصيد 12هدف، ثم جاريث بيل 9 أهداف، ثم كريم بنزيما 8 أهداف، وفرناندو مورينتس 6 أهداف، وأخيرًا راؤول جونزاليس برصيد 6 أهداف. 

وحسم لقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم رسميا، بعد أن تغلب على ليفانتي مساء أمس السبت، بهدف دون رد.

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