ريال مدريد يكتسح فاليكانو في تاريخ المواجهات

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجوالة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني.

ورغم احتلال ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، وتأكد هبوط رايو فاليكانو، إلا أن دائما ما تشهد مباريات الفريقين مواجهات قوية.

تقابل الفريقان من قبل في 38

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مباراة استطاع ريال مدريد أن يحقق الانتصار في 30 مبارة وحسم التعادل بينهم في 3 بينما حقق رايو فاليكانو الانتصار في 5 مباريات استطاع ريال مدريد أن يسجل 111هدف بينما استقبل 40 هدف.

وخلال مواجهات ريال مدريد وفاليكانو على ملعب تيريزا

ريفيرو، حقق الريال الانتصار 13 مرة بينما هزم في 4 وتعادل في لقاء واحد.

ويعد كريستيانو رونالدو نجم الملكي السابق، هو هداف لقاءات الفريقين، برصيد 12هدف، ثم جاريث بيل 9 أهداف، ثم كريم بنزيما 8 أهداف، وفرناندو مورينتس 6 أهداف، وأخيرًا راؤول جونزاليس برصيد 6 أهداف.

وحسم برشلونة لقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم رسميا، بعد أن تغلب على ليفانتي مساء أمس السبت، بهدف دون رد.