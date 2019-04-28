حسن مصطفى والمنيع يناقشان عددًا من الملفات الاتحاد العربي لليد

يعقد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اجتماعا، غدا الاثنين بالقاهرة، مع محمد المنيع رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المهمة المتعلقة بأنشطة الاتحاد العربي.

ومن المقرر أن يستقبل الدكتور حسن مصطفي، محمد المنيع والوفد المرافق

له، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء غد الاثنين بمقر الاتحاد الدولي بالقاهرة، ويضم وفد الاتحاد العربي هشام نصر نائب رئيس الاتحاد العربي، وعبدالله العليان أمين عام الاتحاد، وعفت رشاد رئيسلجنة المدربين بالاتحاد العربي، وناصر السقا مدير الاتحاد.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع طلب الاتحاد العربي أن تكون جميع دراسات المدربين والحكام والمراقبين تحت رعاية وإشراف الاتحاد الدولي وضمن أجندته، إضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة التى سيتم مناقشتها.

وسيحضر الاجتماع من جانب الاتحاد الدولي أمال خليفة مديرة الاتحاد، والألماني ديترتش شابيتا رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الدولي.