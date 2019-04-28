ليستر سيتي يتقدم بالهدف الأول على آرسنال

نجح فريق ليستر سيتي في التقدم بالهدف الأول على نظيره ارسنال في المباراة التي تجمع بينهم حاليًا على ملعب

ووكرز، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريمييرليج".

وسجل اللاعب يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، وشهدت المباراة طرد لاعب آرسنال أينسلي مايتلاند نيلس في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.