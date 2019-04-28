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مكافآت خاصة للاعبي الزمالك حال الفوز على النجم الساحلي

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 يدرس  مجلس الزمالك صرف مكافاَت خاصة للاعبين، بخلاف المنصوص عليها فى لائحة النادي، في حال تحقيق الفوز على النجم الساحلي في

مباراة الليلة.

 يتقابل الزمالك وبطل تونس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب

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برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 جدير بالذكر، أن لقاء العودة بين الفريقين، تقرر إقامته، يوم الأحد 5 مايو المقبل، بمدينة سوسة التونسية.

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