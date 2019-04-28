اونلاين | كورة اون لاين شاهد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot يلا شوت | بث مباشر بيرنلي ومانشستر سيتي Koora cafe

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شاهد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي, يواجه فريق مانشستر سيتي مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق بيرنلي، يوم الأحد 28-4-2019 على ملعب "تيرف مور" في الساعة 3:05 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي، وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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كورة لايف بث مباشر مانشستر سيتي اليوم، ويرغب نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في تحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، ويسعى فريق بيرنلي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والمشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

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