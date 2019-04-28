رياضة | أرسنال يسقط بثلاثية أمام ليستر في غياب محمد النني (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يسقط بثلاثية أمام ليستر في غياب محمد النني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليستر سيتي فوزا مثيرا على أرسنال بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد " ووكرز"، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

تقدم ليستر سيتي بالهدف الأول عن طريق يوري تيليمانس في الدقيق 59 ، قبل أن يحرز جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 86، قبل يحرز فاردي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

Advertisements

وشهدت مباراة اليوم تواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة رقم 51 في المركز الثامن، بينما يتوقف رصيد أرسنال عند النقطة 66 في المركز الخامس