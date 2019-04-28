رياضة | التشكل الرسمي لمواجهة المالية والسكة بدورة الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكل الرسمي لمواجهة المالية والسكة بدورة الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي، نظيره السكة الحديد الذي يقوده جمال عبدالحميد، اليوم بالجولة التاسعة قبل الأخيرة بدورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني.

وجاء تشكيل كفر الزيات كالتالي: " صلاح شعبان، وعبدالله عبدالحميد، ومجدي مسعد، ومحمد جمال، ورضوان عزت، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد حسن، وعبدالرحميد فؤاد، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد نصر، وأحمد السعيد".

دكة البدلاء:- محمود يوسف، وحمدي رضا، ومحمود مبروك ، وأحمد صلاح، وعبدالله حامد، ومعتز نصر الدين، وحازم النحاس.

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بينما جاء تشكيل السكة كالتالي:-

"إبراهيم شعالله، ومحمد أحمد، وأحمد علي، وإسلام محمد، ومحمد عبدالفتاح شولة، ووليد أنور، ومحمد سعيد، ومحمد ريعو، وأحمد كشري، ووليد فيصل، وأحمد توتي".

البدلاء:- محمد جمال، وعمرو يوسف، وجدي يحيي، وأحمد صلاح، وممدوح رأفت، ومجدي عطوة، ومصطفي جعفر.

يدير المباراة محمد أبو خاطر حكم ساحة، ويعاونه أحمد صلاح، ومحمد لطفي، ومحمد أسماعيل.