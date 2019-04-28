رياضة | أهداف مباراة فروسينوني ونابولي في الدوري الإيطالي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة فروسينوني ونابولي في الدوري الإيطالي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي 3 x

13:00 0 أرسنال بيرنلي - x

15:05 - مانشستر سيتي مانشستر يونايتد - x

17:30 - تشيلسي الدوري الإسباني فالنسيا 0 x

12:00 1 إيبار ريال سوسييداد - x

16:15 - خيتافي رايو فاليكانو - x

20:45 - ريال مدريد الدوري الإيطالي فروسينوني 0 Advertisements x

12:30 2 نابولي سامبدوريا - x

18:00 - لاتسيو تورينو - x

20:30 - ميلان الدوري الألماني هوفنهايم - x

15:30 - فولفسبورج نورنبيرغ - x

18:00 - بايرن ميونخ الكونفدرالية الإفريقية الصفاقسي - x

18:00 - نهضة بركان الزمالك - x

21:00 - النجم الساحلي

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