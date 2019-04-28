رياضة | أهداف مباراة فروسينوني ونابولي في الدوري الإيطالي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة فروسينوني ونابولي في الدوري الإيطالي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
3
x
13:00
0
أرسنال
بيرنلي
-
x
15:05
-
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
فالنسيا
0
x
12:00
1
إيبار
ريال سوسييداد
-
x
16:15
-
خيتافي
رايو فاليكانو
-
x
20:45
-
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
12:30
2
نابولي
سامبدوريا
-
x
18:00
-
لاتسيو
تورينو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
-
x
15:30
-
فولفسبورج
نورنبيرغ
-
x
18:00
-
بايرن ميونخ
الكونفدرالية الإفريقية
الصفاقسي
-
x
18:00
-
نهضة بركان
الزمالك
-
x
21:00
-
النجم الساحلي