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رياضة | أهداف مباراة فروسينوني ونابولي في الدوري الإيطالي (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة فروسينوني ونابولي في (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

ليستر سيتي

3

x
13:00

0

أرسنال

بيرنلي

-

x
15:05

-

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

-

x
17:30

-

فالنسيا

0

x
12:00

1

إيبار

ريال سوسييداد

-

x
16:15

-

خيتافي

رايو فاليكانو

-

x
20:45

-

الدوري الإيطالي

فروسينوني

0

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x
12:30

2

نابولي

سامبدوريا

-

x
18:00

-

لاتسيو

تورينو

-

x
20:30

-

ميلان

الدوري الألماني

هوفنهايم

-

x
15:30

-

فولفسبورج

نورنبيرغ

-

x
18:00

-

بايرن ميونخ

الكونفدرالية الإفريقية

الصفاقسي

-

x
18:00

-

نهضة بركان

الزمالك

-

x
21:00

-

النجم الساحلي

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