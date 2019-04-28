رياضة | تعرف علي برنامج البطولة العربية 21 لكمال الأجسام

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أعلنت "أفينجرز" الشركه الراعيه للبطولة العربية ٢١ لكمال الأجسام والأولى للفيزيك والكلاسيك، الجدول الزمني منذ انطلاقها حتي حفل الختامي الذي يشهد العديد من المفاجآت .

و يبدأ استقبال بعثات المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة يوم 28أبريل والتسكين، ويحصل جميع الفرق على راحة وجولات حرة في محافظة أسيوط المستضيفه للبطولة، ويتضمن اليوم الثاني عدد من الاجتماعات تبدأ في الثانية عشر ظهراً ومنها اجتماع مع الفرق و الحكام وكذلك إجراء الميزان في مقر إقامة البطولة وتختتم فعاليات اليوم بمؤتمر صحفي بين اللجنة المنظمة والشركة الراعية للبطولة.

ويشهد اليوم الثالث بدء المنافسات الرسمية في البطولة بداية من العاشرة صباحا للدور التمهيدي والدور قبل النهائي في كافة المسابقات كمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك.

ويتضمن برنامج اليوم الأخير في البطولة والمتزامن ١ من مايو ٢٠١٩ اجتماعا للاتحاد العربي لكمال الأجسام وجمعيته العمومية قبل انطلاق المنافسات الختامية التي يعقبها احتفالًا بالفائزين ومن ثم بدأ بعثات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة المغادرة تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم.