رياضة | رفع أثقال ..رانيا محمود تفوز بـ 3 ميداليات ذهبية وأحمد على يكسر الرقم الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع أثقال ..رانيا محمود تفوز بـ 3 ميداليات ذهبية وأحمد على يكسر الرقم الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل منافسات وزن 71 كجم في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 إلى 30 ابريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

و حصلت الرباعة المصرية رانيا محمود علي 3 ميداليات ذهبية بعد أن استطاعت رفع 97 كجم في الخطف، و 122 في الكلين، لتحصل علي ذهبية في المجموع باجمالي 219 كجم.

فيما استطاع البطل المصري أحمد علي أن يكسر الرقم الإفريقي في منافسات وزن 89 كجم للبطولة الإفريقية لرفع الأثقال، وذلك بعد أن رفع ثقل قدره 163 كجم في الخطف ليكتب رقمًا افريقيًا باسمه.