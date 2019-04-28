رياضة | للعام الثاني على التوالي.. الشارقة بطلا" لخليجي السلة الـ 39 للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للعام الثاني على التوالي.. الشارقة بطلا" لخليجي السلة الـ 39 للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بجدارة واستحقاق حصد فريق رجال كرة السلة بنادي الشارقة الرياضي، ممثل الوطن، كأس بطولة الأندية الخليجية الأبطال الـ 39 لكرة السلة، المقامة في العاصمة البحرينية المنامة، للمرة الثانية على التوالي في تاريخ النادي بالعلامة الكاملة، بعدما تغلب الشارقة على المنامة البحريني، منظم البطولة وصاحب الأرض والجمهور بنتيجة 82 – 74.

وتمكن فريق شباب الأهلي دبي من الحصول على الميدالية البرونزية بفوزه على الشمال القطري 98 مقابل 80 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وبهذا التتويج الغالي تواصل الأندية الإماراتية سيطرتها على خليجي كرة السلة للأندية الأبطال في أخر 5 نسخ، حيث سبق لشباب الأهلي حصد 3 ألقاب متتالية ثم جاء " الملك " الشرقاوي ليتوج بالكأس مرتين متتاليتين.

Advertisements

وشهدت المباراة النهائية تألق جميع لاعبي الشارقة الذين شاركوا في اللقاء، بقيادة المدرب الوطني القدير عبدالحميد إبراهيم، الذي سبق له التتويج مع الفريق بكأس النسخة الماضية من البطولة.

سيطر الشارقة على مجريات اللقاء منذ البدية فانهى الربع الأول والثاني متفوقا بنتيجة 15 – 10 ، و 26 - 24 . وحاول المنامة العودة للمباراة وتقليص فارق النقاط وبالفعل استطاع الفوز بالربع الثالث بنتيجة 19 – 15، ولكن تركيز واصرار لاعبي الملك على التتويج باللقب ونجاحهم في استثمار فارق الخبرات مكنهم من حسم الربع الرابع لصالحهم بنتيجة 26 مقابل 19، لتنطلق صافرة نهاية المباراة معلنة فوز الشارقة بالكأس بنتيجة 82 – 74.

وفي الختام قام الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وبحضور اللواء اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي لكرة السلة، بتتويج أبطال الشارقة بالميدالية الذهبية والكأس، وسط أفراح كبيرة من أعضاء البعثة واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لنادي الشارقة.