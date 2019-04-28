رياضة | لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الجولتين 31 و32

رئيس الزمالك: محمود الخطيب بيقلدني

أكد رئيس نادي الزمالك أن محمود الخطيب رئيس الأهلي يقلده بحضور تدريبات الفريق للخروج من الكبوة التي يمر بها.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "الآن محمود الخطيب بيقلدني ويقوم بحضور جميع تدريبات الأهلي ومبارياته مثلما أفعل".

وأوضح أنه يخطط لاستمرار كريستيان جروس في تدريب الفريق لذلك سعى لعقد جلسة معه لتجديد عقده.

المسابقات تدرس تغيير موعد مباراة الأهلي بسبب برشلونة وليفربول

يدرس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل لتزامنها مع موعد مباراة برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال عامر حسين ساخرًا: "لماذا نغير نحن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، لماذا لا يتم تعديل موعد مباراة برشلونة وليفربول من أجل مباراة الدوري المصري؟".

وأضاف عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "هم بيأجلوا مواعيد مباريات من أجل الجماهير المصرية حتى نعدل لهم موعد مباراة الأهلي والطلائع.. لم يكن هناك أي فرصة لتعديل موعد المباراة بسبب إقامة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في نفس اليوم، ولكن إذا تم تأجيلها رسميًا فسنخاطب الأهلي وطلائع الجيش لتعديل موعد اللقاء".

الأهلي يرفض عقاب مهاجم وقف على الكرة أمام الزمالك

برر هشام شعبان مهاجم فريق الأهلي للشباب وقوفه على الكرة في مباراة فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري للشباب تحت 21 عامًا.

وأكد هشام شعبان في تصريحات تلفزيونية أنه رد بهذه الحركة على إساءات لاعبي الزمالك له لأنه تعرض للضرب والاعتداءات قبل وبعد قيامه بالحركة.

ورفض عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي فرض عقوبات ضد هشام شعبان بسبب الوقوف على الكرة لأنه تعرض لاستفزازات أخرجته عن شعوره أمام الزمالك.