رياضة | رسميا.. تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز والتعديلات الطارئة على الجولة 31، بعد تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة 31 لتقام يوم 15 مايو المقبل بدلا من أول مايو، لمشاركته في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وسيتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك في البطولة الإفريقية.