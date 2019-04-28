انت الان تتابع الأهلي: نثق في قدرات لاعبينا.. وهذا هدفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، على ملعب المكس بالإسكندرية، في الجولة الـ31 من مباريات الدوري العام، مضيفًا في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: «نحترم فريق طلائع الجيش، وجميع المباريات أصبحت صعبة للغاية، خاصة أن الجميع يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع اقتراب عمر المسابقة من خط النهاية، موضحًا أن كل مباراة لها ظروفها، ولكن لدينا هدف واحد وهو الفوز من أجل استكمال مشوارنا للحفاظ على اللقب المحلي.
وقال عبد الحفيظ: «كل مباراة نحقق فيها هدفنا بحصد النقاط الثلاث تبقي بمثابة خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن اللقب، خاصة أن كل نقطة باتت غالية جدًا في صراع المنافسة على الدوري، مع بقاء 7 مباريات فقط قبل إسدال الستار على الدوري». وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «نثق بشدة في كل اللاعبين لمواصلة
وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «نثق بشدة في كل اللاعبين لمواصلة الانتصارات في الدوري؛ من أجل الاقتراب خطوة خطوة من الحفاظ على اللقب».
ويواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، بعدما استأنف تدريباته أمس السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أول من أمس، عقب الفوز على المصري مساء الخميس الماضى بهدفين دون رد في الدوري.
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