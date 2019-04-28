انت الان تتابع السعيد يقود التشكيل المتوقع للزمالك أمام النجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص الزمالك استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة النجم الساحلي، والتي يحتضنها ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية اليوم الأحد، وتقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتى يقودها تحكيميًّا الحكم الزامبي جاني سيكازوى، ويعاونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من إريتريا وروميو كاسنجلى من زامبيا، والحكم الرابع إدريك نيكول من زامبيا. ويتكون التشكيل المتوقع للزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد سيد (زيزو). خط الهجوم: عمر السعيد. ويغيب كل من حازم إمام ومصطفى فتحى وفرجانى ساسى وخالد بوطيب ويتكون التشكيل المتوقع للزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. Advertisements خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد سيد (زيزو). خط الهجوم: عمر السعيد. ويغيب كل من حازم إمام ومصطفى فتحى وفرجانى ساسى وخالد بوطيب للإصابة، وأحمد مدبولي وعمر صلاح ومحمد حسن لأسباب فنية. وكان فريق نادي الزمالك قد تأهل لدور نصف النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تغلب على فريق حسنية أغادير بمجموع المباراتين 1-0، حيث تعادل في مباراة الذهاب بالمغرب وحقق الفوز في مباراة الإياب بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش الثالث بالسويس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعيد يقود التشكيل المتوقع للزمالك أمام النجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.