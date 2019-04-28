انت الان تتابع لعنة زيادة الفرق تهدد مصر في كأس الأمم الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

كأس الأمم الإفريقية

تحتضن مصر النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، وهي النسخة الأولى من البطولة التي يرتفع فيها عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبًا بدلًا من 16 فريقًا كما هو متبع منذ نسخة جنوب إفريقيا 1996، لتحاكي بالتالي القارة الإفريقية التجربة الأوروبية والآسيوية، حيث رفعت كأس الأمم الأوروبية عدد المنتخبات المشاركة بها في نسخة فرنسا 2016، ورفعت أيضًا كأس الأمم الآسيوية عدد الفرق المشاركة بها إلى 24 منتخبًا للمرة الأولى في النسخة التي أقيمت في مطلع العام الجاري في الإمارات.

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ويبدو أن زيادة عدد الفرق إلى 24 منتخبًا أصاب البلد المضيف بلعنة، تأمل مصر بأن لا تصاب بها الصيف المقبل، حيث لم يتوج البلد المضيف باللقب في أي من كأس الأمم الأوروبية أو كأس الأمم الآسيوية. ففي يورو 2016، شاركت فرنسا بحثًا عن التتويج الثالث في تاريخها والأول منذ عام 2000، وكانت بالفعل قريبة للغاية من