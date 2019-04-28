لعنة زيادة الفرق تهدد مصر في كأس الأمم الإفريقية

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٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
كأس الأمم الإفريقية
تحتضن مصر النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، وهي النسخة الأولى من البطولة التي يرتفع فيها عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبًا بدلًا من 16 فريقًا كما هو متبع منذ نسخة جنوب إفريقيا 1996، لتحاكي بالتالي القارة الإفريقية التجربة الأوروبية والآسيوية، حيث رفعت كأس الأمم الأوروبية عدد المنتخبات المشاركة بها في نسخة فرنسا 2016، ورفعت أيضًا كأس الأمم الآسيوية عدد الفرق المشاركة بها إلى 24 منتخبًا للمرة الأولى في النسخة التي أقيمت في مطلع العام الجاري في الإمارات.
ويبدو أن زيادة عدد الفرق إلى 24 منتخبًا أصاب البلد المضيف بلعنة، تأمل مصر بأن لا تصاب بها الصيف المقبل، حيث لم يتوج البلد المضيف باللقب في أي من كأس الأمم الأوروبية أو كأس الأمم الآسيوية. ففي يورو 2016، شاركت فرنسا بحثًا عن التتويج الثالث في تاريخها والأول منذ عام 2000، وكانت بالفعل قريبة للغاية من
ففي يورو 2016، شاركت فرنسا بحثًا عن التتويج الثالث في تاريخها والأول منذ عام 2000، وكانت بالفعل قريبة للغاية من تحقيق الإنجاز بالوصول إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام البرتغال بهدف في الأوقات الإضافية.
أما في كأس الأمم الآسيوية 2019، فاكتفت الإمارات بالوصول إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام قطر برباعية نظيفة.
ويبقى الأمر الإيجابي أنه في آخر مرة تم فيها زيادة عدد الفرق المشاركة بكأس الأمم الإفريقية كان في عام 1996، وحينها وصل عدد الفرق إلى 16 وتمكن البلد المضيف جنوب إفريقيا من التتويج باللقب.
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