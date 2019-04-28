انت الان تتابع حقيقة العرض الصيني لأزارو وموقفه من البقاء مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

وليد أزارو

نفى مصدر داخل النادي الأهلي كل الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة، عن وجود عرض صيني للمغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مقابل 7 ملايين دولار، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن اللاعب المغربى باق ومستمر مع الفريق الأحمر حتى الآن، ولا يوجد أي تغيير في موقفه من الوجود مع الفريق، حيث يشيد به الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق لقناعته الكبيرة بمستواه داخل المستطيل الأخضر، بالرغم من الهجوم الذي يتعرض له من قبل الجماهير خلال الفترة الأخيرة، بسبب الفرص التي يهدرها خلال المباريات.

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وأوضح المصدر أن اللاعب تركيزه منصب فقط على تقديم أداء جيد مع فريق القلعة الحمراء، مثلما أسهم في آخر مباراة بالدوري في صناعة هدفي الفوز على المصري البورسعيدي، من خلال أسيست الهدف الأول لصالح جمعة والسبب في ضربة الجزاء التي أحرز منها معلول الهدف الثاني. وعقد لاسارتي جلسة خاصة مع وليد أزارو، بسبب الفرص