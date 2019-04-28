انت الان تتابع بارتوميو: الثلاثية هدف برشلونة بعد حسم لقب الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فريق برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن التتويج بالثلاثية سيكون هدف فريقه هذا الموسم بعد حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز على ليفانتي 1-صفر في المرحلة الخامسة والثلاثين السبت.

ومنح هذا الفوز برشلونة اللقب الـ26 في الليغا، اذ بات يتقدم بفارق تسع نقاط وأفضلية المواجهات المباشرة على مطارده أتلتيكو مدريد. ولم ينته الموسم بعد لفريق المدرب إرنستو فالفيردي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اذ تنتظره مواجهة مرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنكليزي (في برشلونة ذهابا في الأول من أيار/مايو، وفي ليفربول إيابا في السابع منه)، ونهائي مسابقة كأس الملك في إسبانيا ضد فالنسيا في 25 أيار/مايو.

وفي تصريحات بعد الفوز على الضيف ليفانتي بهدف لميسي، أكد بارتوميو أن الهدف هو تكرار إنجاز الثلاثية (الدوري والكأس في إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا)، كما فعل النادي الكاتالوني عامي 2009 و2015.

Advertisements

وقال "لقد أحرزنا اللقب الثامن في الليغا في آخر 11 موسما، ونحن راضون جدا على ما يحققه النادي في الأعوام المتتالية، هذا موضع فخر".

أضاف "الليغا هي هدفنا كل عام. الناس يريدون الكأس، دوري الأبطال، الثنائية، الثلاثية، لكننا نركز كثيرا على الليغا"، متابعا "الآن سنواجه تحديات أكبر حتى، مثل دوري الأبطال بدءا من الأربعاء (...) كل الألقاب تدفعنا لنحلم، ويجب أن نقول أن الهدف الآن هو الثلاثية، طبعا كما كل عام".

وتابع "لدينا نصف نهائي صعب جدا في دوري الأبطال ضد فريق قوي جدا، ولاحقا سنخوض نهائي الكأس ضد فالنسيا الذي يقدم أداء متصاعدا. تنتظرنا مباريات مثيرة للاهتمام".