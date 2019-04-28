شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق تاريخية مبشرة للزمالك قبل مواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره النجم الساحلي التونسي، اليوم الأحد، على ملعب برح العرب بالإسكندرية في التاسعة مساءً، في إطار ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك أطاح بحسنية أغادير المغربي ليضرب موعداً مع النجم الساحلي التونسي في الدور نصف النهائي للكونفدرالية، بينما أزاح بطل تونس بالهلال السوداني في الدور الماضي للمسابقة.

التقرير التالي نستعرض من خلاله 5 حقائق تاريخية تبشر الزمالك قبل مواجهة النجم الساحلي الليلة.

أولاً: لا خسارة أمام أندية تونس

الزمالك لم يخسر مطلقاً أي مباراة على ملعبه ووسط أنصاره أمام فريق تونسي على مدار تاريخه الأفريقي، حيث خاض بملعبه 12 مباراة أمام أندية تونس، فاز في 9 منها على حساب كل من الصفاقسي «3مرات»، والأفريقي «مرتين»، والنجم الساحلي «3 مرات»، والترجي «مرة واحدة»، بينما تعادل في 3 مرات في مواجهة الترجي «مرتين» والنجم الساحلي «مرة واحدة».

ثانياً: أول نهائي على حساب أندية الشمال

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الزمالك بلغ أول نهائي قاري في تاريخه في نسخة 1984 لبطولة أفريقيا للأندية البطلة، وذلك عقب تخطيه أحد أندية الشمال الأفريقي، وهو فريق شبيبة القبائل الجزائري بالفوز في القاهرة بثلاثية نظيفة والخسارة بنتيجة (3-1) في الاياب بالجزائر.

ثالثاً: اجتيازالعقبة التونسية = التتويج

الزمالك عند إزاحة فريق تونسي من الأدوار الإقصائية التي تقام بنظام الذهاب والإياب ببطولات الأندية الأفريقية يعانق اللقب القاري، وحدث ذلك في مناسبتين بإطاحة الفارس الأبيض للصافقسي التونسي في دور الـ 32 لدوري الأبطال 1984، ومعانقة الكأس، وكذلك في 1996 بالاطاحة بالصفاقسي أيضاً من نصف النهائي وحصد اللقب، وهو ما يحفز لاعبي الزمالك باقصاء النجم في نصف نهائي الكونفدرالية.

رابعاً: الشمال الأفريقي بوابة الزمالك للنهائي

الزمالك بلغ النهائي القاري في 3 مرات سابقة على حساب أندية الشمال الأفريقي، فالبداية كانت ببلوغ نهائي دوري الأبطال عبر بوابة شبيبة القبائل في عام 1984، ثم نهائي دوري الأبطال أيضاً في 1996 على حساب الصفاقسي التونسي، ونهائي المسابقة القارية أيضاً في 2016 على حساب الوداد المغربي.

خامساً: انتصاران بالثلاثة على النجم

في مباراتين بالقاهرة خاضهما الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي في الأدوار الاقصائية لبطولات الأندية الأفريقية تمكن بطل مصر من امطار شباك منافسه بثلاثية في كل مباراة، ففاز عليه بنتيجة 3-1 في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 1999، كذلك بثلاثية نظيفة بإياب نصف نهائي الكونفدرالية 2015، علماً بأنهما تعادلا بالقاهرة في 2005 بنتيجة 1-1 ولكن في مباراة بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال ووليس في دور اقصائي بنظام الذهاب والاياب.