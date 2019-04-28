شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. لجنة المسابقات تعلن تعديلات جديدة على جدول الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز، والتعديلات الطارئة على الجولة 31، بعد تأجيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الجولة 31.

وعدلت اللجنة موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتقام يوم 15 مايو المقبل بدلا من أول مايو، لمشاركة الأبيض في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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وأكدت أنه سيتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية من عمر الدوري، والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك في البطولة الأفريقية.

كما تم تعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش لتقام في السابعة إلا ربع مساء الأربعاء المقبل، بدلا من الثامنة والربع، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليفربول والتي تقام في التاسعة مساء اليوم نفسه.

وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي: