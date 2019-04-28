شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يشارك في مران الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، اليوم الأحد، والمقرر له على ملعب التتش بالجزيرة.

كان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات خفيفة في «الجيم»، أمس السبت، على هامش المران الجماعي بسبب إصابته بالإجهاد العضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها، مساء الأربعاء المقبل، على استاد المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 من مباريات الدوري العام.