شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلنت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، في الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. وحددت اللجنة يوم 15 مايو موعدًا جديدًا للمباراة بدلًا من أول مايو، وذلك لانشغال الزمالك بمباراتي نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، أمام النجم الساحلي التونسي.

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