شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين عن أزمات جدول الدوري: «لو عملت كتاب هموت مقتول» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إنه تعرض لمختلف المواقف من حيث طلبات التأجيل أو الرفض ومبررات الأندية، لذلك يجهز نفسه بشكل دائم لكل الردود المحتملة، مؤكدًا أنه بإمكانه كتابة مجلدات في هذا الموضوع.

وتحدث «حسين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، عن قرب اتخاذ قرار بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي مع الزمالك، لإتاحة الفرصة للأخير للاستعداد للقاء العودة أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية، وكذلك مناقشة إمكانية تغيير موعد لقاء الأهلي وطلائع الجيش الذي يتزامن مع موعد لقاء ليفربول وبرشلونة في دوري الأبطال.

Advertisements

وقال «حسين»: «لو كتبت كتاب هبقى زي فيلم أيوب، وهموت في الآخر مقتول، لأن الحقيقة الأمور صعبة جدًا، لأن لما كنا بنأجل للأهلي بنلاقي جماهير الزمالك والإعلام يقولوا بنجامل الأهلي، ودلوقتي لمجرد ما بنفكر إننا هنأجل ماتش الزمالك، دلوقتي بيتقال إننا بنجامل نادي الزمالك».

وتابع: «نفس الموقف بيحصل في نفس الموسم والفرق كام شهر، وتلاقي الكلام اللي هنا بقى هنا، مش عارف إحنا مع مين الحقيقة».