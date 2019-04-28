شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صادق: نتطلع لمصالحة جماهير الإسماعيلي باستعادة مسيرة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صادق، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عزم لاعبي الفريق على مصالحة الجماهير واستعادة مسيرة الانتصارات مجددا.

وقال صادق، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للإسماعيلي: «تعاهدنا كلاعبين على عودة النتائج الإيجابية والخروج من نفق الهزائم التي وقع فيها الفريق مؤخرا».

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وواصل: «الجهاز الفني المعاون الجديد إضافة كبيرة ونتمنى لهم دوام التوفيق في وضع الفريق بمكانته الطبيعية التي يستحقها بين الكبار».

واختتم: «لدينا مواجهة أمام حرس الحدود لابديل فيها عن الثلاث نقاط، من أجل التقدم تدريجيا بجدول ترتيب المسابقة».

ويستعد الدروايش لمواجهة حرس الحدود الثلاثاء المقبل، باستاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

يذكر أن الإسماعيلي لم يحقق أي فوز في المباريات الخمسة الأخيرة بالدوري، حيث خسر أمام بيراميدز، ثم تعادل أمام الجونة والمصري، قبل أن يعود ويخسر أمام الزمالك ووادي دجلة، ويحتل المركز السابع وفي رصيده 37 نقطة.