شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تثير أزمة بين محمد صلاح و«أهم وأفضل مشجعة له» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت الكاتبة السعودية سارة مطر، التي وصفت نفسها بـ«أهم وأفضل مشجعة» للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلغاء متابعتها له على «تويتر» بسبب الفنانة السورية كندة علوش، إذ وجهت له رسالة «ح توحشني».. فيما رد عليها اللاعب.

ونشرت «مطر» على صفحتها صورة لحساب «صلاح» على «تويتر» معلقة عليها قائلة: «بكل أسف .. قررت إلغاء متابعتي لمحمد صلاح.. ح توحشني»، كما غردت بصورة أخرى لمكتبها ويظهر عليه صور للاعب المصري معلقة: «صوره في مكتبي، ولكن باي باي محمد صلاح، خسرت أهم وأفضل مشجعة دائمة لك. القهر أني دعيت له وأنا في مكة. ح توحشنا». وتبعتها بتغريدة ثالثة لصورة لتمثال لـ«صلاح» على مكتبها قائلة: «حتى تمثاله شريته ب ١٦٠ قنيه من الحسين.. ح أرمي كل حاقة من مكتبي No more Mo Salah».

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وردت الكاتبة على أحد متابعيها مفسرة سبب انقلابها على «صلاح»، موضحة أن الفنانة السورية كندة علوش هي السبب، قائلة: «على كثر ما أمنشنه ولا مرة رد، وأمس رد على كندة علوش.. ليه التفرقة العنصرية. تراها ممثلة وأنا كاتبة أد الدنيا».

وكانت الفنانة كندة علوش قد نشرت صورة لها وهي تقوم بتمرينات اليوجا بالشكل نفسه الذي احتفل به «صلاح» بأحد أهدافه في المباراة الأخيرة لليفربول أمام هدرسفيلد، وهو ما علق عليه «صلاح» بوجوه تعبيرية ضاحكة ومعجبة.

ومن جانبه علق «صلاح» على التغريدة الأولى للكاتبة السعودية، إذ وضع فقط رسوم تعبيرية لرجل مصدوم قبل أن يتبعها بوجه يدمع من الضحك.