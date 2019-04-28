شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في نصف نهائي الكونفيدرالية.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره النجم الساحلي التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية. تنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم الأحد، وتنقلها قناة «beIN SPORTS HD 1».

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