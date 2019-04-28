شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من مباريات الدوري الممتاز.

وأضاف يوسف، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «لم يعد أمامنا سوى7 مباريات فقط في عمر مسابقة الدوري، وبالتأكيد هذه المرحلة لم ولن تتحمل خسارة أية نقطة في صراع الحفاظ على المسابقة المحلية، ومن ثم نخوض كل مباراة من المباريات المتبقية بحثًا عن هدف واحد لا بديل عنه وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث».

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وأوضح، تفكيرنا في الوقت الحالي تجاه مباراة طلائع الجيش فقط، ولن نفكر في أي شيء آخر، خاصة أننا نتعامل مع كل مباراة على حدة وفقًا لظروفها وملابساتها دون الانشغال بأية أمور أخرى، خاصة بمباريات مستقبلية حتى لا نفقد تركيزنا في المباراة القادمة.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز في المباريات المتبقية من عمر المسابقة، من أجل الحفاظ على اللقب المحلي، مؤكدًا أن الجميع يبقى على قلب رجل واحد، من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتتويج بالدوري.

وأضاف المدرب العام للأهلي أن الجهاز الفني يحترم فريق طلائع الجيش وجهازه الفني، وقام بدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه، من أجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة لمواصلة مشوار الزحف للصعود إلى القمة وتصدر جدول المسابقة.