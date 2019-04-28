شالكه يعتذر لدورتموند بسبب لافتة الديربي

اعتذر نادي شالكه الألماني لنظيره بوروسيا دورتموند على ما بدر من بعض مشجعيه خلال مباراة ديربي الرور، التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الجولة 31 من الدوري الألماني.

ورفع مشجعو شالكه لافتة في مدرجات سيجنال إيدونا بارك، يسخرون فيها من حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من حافلة دورتموند قبل عامين، أثناء توجه اللاعبين للملعب قبل مواجهة موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وأصدر شالكه بيانًا عبر حسابه على موقع "تويتر"، أدان خلاله ما حدث من بعض مشجعيه، فيما يتعلق بالسخرية من حادث التفجير.

وجاء في البيان: "أصابنا الذهول من هذا التصرف البغيض، ونعتذر لدورتموند لما حدث".

وأكد شالكه في ختام بيانه: "التنافس بين الفريقين لا يخرج عن إطار ديربي الرور، لكن دون ذلك فالاحترام سائد بيننا"، متعهدًا بالتصدي لمثل هذه التصرفات، التي لا يوجد مكان لها في النادي، بحسب ما جاء بالبيان.