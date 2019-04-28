رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أعلنت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة 31 للدوري المصري، لتقام يوم 15 مايو/ أيار المقبل، بدلا من الأربعاء القادم، لمنح الأبيض فرصة الاستعداد لمباراة النجم الساحلي في نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع النجم الساحلي التونسي، اليوم الأحد، ببرج العرب، في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية، قبل أن يخوض مواجهة الإياب في تونس يوم 5 مايو/ آيار القادم.

وأعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز والتعديلات الطارئة على الجولة 31، بعد تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وسيتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الأبيض في البطولة القارية.