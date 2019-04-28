ستاد المكس يستضيف لقاء الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

اختارت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، ملعب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي تقام ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وقررت اللجنة إقامة المباراة يوم 1 مايو/ أيار المقبل في تمام الـ7 إلا ربع مساءً، على ملعب المكس بعد موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة.

وكان استاد الجيش بالسويس قد رفض استضافة مباريات الأهلي، مما دفع الفريق الأحمر لإقامة مبارياته على ملعب المكس بالإسكندرية، وآخرها مباراة المصري، التي فاز بها 2-0، في ظل إغلاق ملعب السلام الذي يخوض عليه الأهلي مبارياته هذا الموسم؛ لتجهيزه لاستضافة بعض مباريات أمم أفريقيا 2019.

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة (من 27 مباراة)، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 34 نقطة (من 30 مباراة).