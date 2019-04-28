استبعاد غريب من تشكيلة آرسنال أمام ليستر

أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، تشكيل فريقه لمباراة ليستر سيتي، المقرر لها، اليوم الأحد، على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت اختيارات إيمري استبعاد الألماني مسعود أوزيل بقرار غريب، من التشكيلة الأساسية، والاحتياطية للجانرز الخاصة بالمباراة.

وجاء التشكيل كاملًا، كالتالي:

لينو، سوكراتيس، موستافي، كولاسيناك، مخيتاريان، تشاكا، إيوبي، مايتلاند نيلس، توريرا، أوباميانج، لاكازيت.

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وعلى الجانب الآخر، يمثل ليستر سيتي في مباراة اليوم كلًا من:

شمايكل، إيفانز، ماجواير، بيريرا، بن تشيلويل، ألبريتون، تيليمانس، نديدي، ماديسون، تشودري، فاردي.

يذكر أن آرسنال يحتل المركز الـ5 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما ليستر في المركز الـ10 برصيد 48 نقطة.