أليجري يكشف مأساة ساندرو في يوفنتوس

كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن تجربة غريبة ومؤلمة عايشها أحد نجومه في مباريات الفريق، على مدار شهر كامل.

وأوضح أليجري في تصريحات أعقبت مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان أمس السبت، أن الظهير الأيسر للفريق الأبيض والأسود، البرازيلي أليكس ساندرو، خاض مباريات الشهر الماضي، كاملة، بإصبع مكسور.

وخرج ساندرو بالأمس أمام إنتر ميلان، في الدقيقة 49، من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، بالجولة 34 من الكالتشيو، بسبب إصابته.

Advertisements

وقال أليجري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "أليكس ساندرو يعاني من كسر في إصبع قدمه، ويتعامل معه منذ أكثر من شهر".

وأضاف: "لقد كان يعاني قليلًا على المستوى العضلي، لأنه كان يركض بطريقة خاطئة لفترة طويلة".

وتوج يوفنتوس بلقب الاسكوديتو رسميًا في الجولة الماضية 33، بعدما فاز على فيورنتينا (2-1)، ليحقق اللقب الثامن على التوالي والـ35 في تاريخه.