البطل المصري محمد إيهاب: ذهبيات بطولة أفريقيا تحفزني لأولمبياد طوكيو

قال البطل المصري محمد إيهاب، إن فوزه بـ3 ميداليات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال في مصر، يزيد من جاهزيته وحماسه قبل أولمبياد طوكيو 2020.
وحصل إيهاب، على ذهبيات في وزن 160 كيلوجراما في الخطف، و191 كيلوجرامًا في الكلين، و351 كيلوجرامًا في المجموع بالبطولة الافريقية المؤهلة للأولمبياد أمس السبت.
وقال إيهاب، الحاصل على برونزية في أولمبياد ريو 2016، اليوم الأحد "البطولة الأفريقية مرحلة مهمة للاستعداد لأولمبياد طوكيو".
وأضاف "أسعى للفوز بكل البطولات المقبلة قبل الأولمبياد وهدفي إسعاد الجماهير المصرية".
وتابع "أسير على برنامج تدريبي منظم وجيد للحفاظ على مستواي وسيترجم ذلك في البطولات التي تسبق الأولمبياد".
ويطمح إيهاب لتحقيق ذهبية أولمبية في طوكيو بعد فوزه بذهبية بطولة العالم 2017، وفضية في نسخة 2018.
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