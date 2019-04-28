شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الجولة 32 من الدورى العام وتعديلات فى الجولة 31... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز والتعديلات الطارئة على الجولة 31، بعد تأجيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الجولة 31 لتقام يوم 15 مايو المقبل بدلا من أول مايو، لمشاركته في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وسيتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك في البطولة الإفريقية. Advertisements



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