شكرا لقرائتكم 15 مايو المقبل موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين يوم 15 مايو المقبل، موعدا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ31 للدورى. كان عامر حسين قد قام بتأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، التى كان مقررا لها الأربعاء المقبل، بسبب خوض الأبيض مباراتى قبل نهائى الكونفدرالية أمام النجم الساحلى يومى 28 أبريل الحالى و5 مايو المقبل. Advertisements

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