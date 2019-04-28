محمد يوسف: نفكر فى مباراة طلائع الجيش فقط...

جدة - عمرو شويل "تفكيرنا فى الوقت الحالى تجاه مباراة طلائع الجيش فقط، ولن نفكر فى أى شىء آخر، خاصة أننا نتعامل مع كل مباراة على حدة وفقًا لظروفها وملابساتها دون الانشغال بأية أمور أخرى، خاصة بمباريات مستقبلية حتى لا نفقد تركيزنا فى المباراة القادمة".. بتلك الكلمات أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على أهمية مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدورى العام.

وأضاف: «لم يعد أمامنا سوى7 مباريات فقط فى عمر مسابقة الدورى، وبالتأكيد هذه المرحلة لم ولن تتحمل خسارة أية نقطة فى صراع الحفاظ على المسابقة المحلية، ومن ثم نخوض كل مباراة من المباريات المتبقية؛ بحثًا عن هدف واحد لا بديل عنه وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وأشار تصريحات للمركز الإعلامى للأهلى إلى أن الجهاز الفنى يثق بشدة فى قدرات اللاعبين ورغبتهم فى تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة؛ من أجل الحفاظ على اللقب المحلى، مؤكدًا أن الجميع يبقى على قلب رجل واحد؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتتويج بالدورى.

Advertisements

وأضاف المدرب العام للأهلى أن الجهاز الفنى يحترم فريق طلائع الجيش وجهازه الفنى، وقام بدراسة نقاط القوة والضعف فى صفوفه؛ من أجل تحقيق الفوز فى المباراة القادمة لمواصلة مشوار الزحف للصعود إلى القمة وتصدر جدول المسابقة.