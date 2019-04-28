شكرا لقرائتكم الاهلي ضد طلائع الجيش .. تقديم موعد المباراة 90 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلى مع طلائع الجيش 90 دقيقة لتُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15.

ويلتقى الأهلى مع الطلائع الأربعاء المقبل بإستاد المكس فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

كانت اللجنة قد قررت تأجيل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربى التى كان مُقرراً لها الأربعاء المقبل بسبب إنشغال الزمالك بمباراة النجم الساحلى التونسى فى نصف نهائى الكونفدرالية.

كما قررت لجنة المسابقات تقديم مباراة المقاولون والداخلية فى نفس مباريات الاسبوع الـ 31 لتقام يوم الاربعاء المقبل فى تمام الرابعة والنصف بدلا من الخامسة والنصف من نفس اليوم.