شكرا لقرائتكم الزمالك ضد النجم .. هل ينهى الأبيض تفوق بطل تونس؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك اليوم.. موقعة كروية فى برج العرب

مباراة الزمالك اليوم.. يتلقى الزمالك مع النجم الساحلي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، باستاد برج العرب ضمن مواجهات الذهاب من الدور النصف النهائي من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".





مباراة الزمالك اليوم.. النجم هزم الأبيض بهدفين فى سوسة



مباراة الزمالك اليوم..سبق وقد التقى الزمالك بالنجم الساحلي في نصف نهائي نفس البطولة عام ١٩٩٩، وحقق النجم الساحلي الفوز في مباراة الذهاب بـ"تونس" بنتيجة هدفين نظيفين، وفي مباراة العودة في مصر، حقق الزمالك الفوز بنتيجة ٣-١، أحرزهم عبد الحليم على ومحمد صبري، وسامي الشيشيني.

مباراة الزمالك اليوم..الأبيض يبدأ مهمة لقب الكونفدرالية



مباراة الزمالك اليوم.. ليعود الفريقان ويلتقيا في نصف نهائي نفس البطولة، بعد أن اجتمعا في هذا الدور من المسابقة منذ 20 عاما، و لكن لدي لاعبي الزمالك طموحات الفوز و إقصاء الــ"ليتوال" وبلوغ الدور النهائي للبطولة، لإرضاء الجمهور الأبيض بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز في الدوري و ترك الصدارة لبيراميدز، و المركز الثاني للأهلي، فلا بديل أمام الزمالك إلا الفوز بمباراة اليوم بنتيجة كبيرة للعب بأريحية في مباراة العودة بتونس 5 مايو المقبل.

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الزمالك وحسنية اغادير

مباراة الزمالك اليوم.. تشكيل الزمالك المتوقع

مباراة الزمالك اليوم..ومن المتوقع أن يبدا جروس المدير الفني للزمالك، المباراة بتشكيل يتكون من: حراسة المرمى: محمود جنش، وفى خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، أما فى خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

ويقود خط الهجوم: عمر السعيد.