شكرا لقرائتكم تشكيل أرسنال أمام ليستر فى الدوري الإنجليزى.. النني بديلا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني لاعب وسط منتخب مصر التشكيلة الأساسية، التي سيخوض على إثرها مباراة ليستر سيتي التي تنطلق بعد قليل بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي أرسنال بموقع "تويتر"، أن محمد الننى سيتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

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كما أعلن بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي التشكيلة الاساسية التي سيخوض على إثرها مباراة أرسنال.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 66 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز العاشر برصيد 48 نقطة.