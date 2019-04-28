عبد الحفيظ يحذر لاعبى الأهلى من صعوبة لقاء طلائع الجيش...

جدة - عمرو شويل حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لاعبى الفريق من صعوبة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 من مباريات الدورى العام.

وأضاف: «نحترم فريق طلائع الجيش، وجميع المباريات أصبحت صعبة للغاية، خاصة أن الجميع يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع اقتراب عمر المسابقة من خط النهاية».

وأوضح أن كل مباراة لها ظروفها، ولكن لدينا هدف واحد وهو الفوز من أجل استكمال مشوارنا للحفاظ على اللقب المحلى.

وقال عبد الحفيظ: «كل مباراة نحقق فيها هدفنا بحصد النقاط الثلاثة تبقى بمثابة خطوة مهمة فى رحلة الدفاع عن اللقب، خاصة أن كل نقطة باتت «غالية» جدًا فى صراع المنافسة على الدورى مع بقاء 7 مباريات فقط قبل إسدال الستار على الدورى».

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واضاف مدير الكرة بالأهلى: «نثق بشدة فى كل اللاعبين لمواصلة الانتصارات فى الدورى؛ من أجل الاقتراب خطوة خطوة من الحفاظ على اللقب».