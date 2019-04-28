الزمالك ضد النجم الساحلي .. أحداد ينافس كهربا على التواجد فى التشكيل...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد النجم الساحلي ..كهربا وأحداد أيهما أساسي ؟

الزمالك ضد النجم الساحلي .. منافسة شرسة بين المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك مع محمود كهربا حول قيادة الجبهة اليسري الهجومية للفريق الأبيض في مواجهة النجم الساحلى التونسى، التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم علي استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية.



كهربا

الزمالك ضد النجم الساحلي .. تذبذب مستوى زيزو أبعده عن الجبهة اليسرى

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الزمالك ضد النجم الساحلي .. ويفاضل السويسري جروس المدير الفني للزمالك بين الثنائي أحداد وكهربا لقيادة تلك الجبهة بعد تذبذب مستوي أحمد سيد زيزو في الفترة الأخيرة، وجاء دخول اللاعب المغربي في حسابات جروس للتواجد في تلك الجبهة بعد تعافيه من الإصابة، التي لحقت به في العضلة الأمامية وأبعدته عن الفريق في المباريات الأخيرة، حيث يميل جروس لمشاركة أحداد من البداية حتى الآن لأدائه الأدوار الدفاعية والهجومية بصورة جيدة.



حميد احداد

الزمالك ضد النجم الساحلي ..جروس يحسم الجدل

الزمالك ضد النجم الساحلي .. ومن المقرر أن يحسم جروس تلك المسألة بشأن البدء بأحداد أو كهربا خلال الساعات المقبلة بعدما وصل اللاعب المغربي للجاهزية اللازمة للمشاركة مع الأبيض عقب مشاركته في المران الأخير أمس الأحد، الذي أقيم بملعب النادي قبل دخول الفريق معسكره الحالي في برج العرب.