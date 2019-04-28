شكرا لقرائتكم خبر عن شذى ومحمد رشاد فى احتفالات الأهلي بـ"شم النسيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد النادى الأهلى برنامجاً مميزاً للاحتفال بأعياد شم النسيم غداً الاثنين فى كافة فروع النادى، وتم وضع ترتيبات عديدة تضمن العديد من الفقرات الفنية والغنائية وعروض الأطفال؛ لتلبية رغبات أعضاء النادى، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالأطفال مثل مهرجان الألوان وعروض السيرك، وذلك فى مقر الجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد.

وتبذل الإدارة التنفيذية جهودا مكثفة؛ من أجل الاحتفال بأعياد شم النسيم؛ انطلاقا من مشاركة الأعضاء فى المناسبات المختلفة، حيث تم تنويع الاحتفالات فى كل فرع من فروع النادى مراعاة لرغبات الأعضاء، وتتضمن الاحتفالات فى مقر النادى بالجزيرة إقامة مهرجان الألوان للأطفال 11 صباحا، ومهرجان آخر الكبار من الساعة 2ظهراً.

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كما سيتم تنظيم حفل الأطفال من الساعة 2 ظهرا بالحديقة الرئيسية، وإقامة حفل غنائى للفنانة شذى فى تمام الساعة 5:30 مساء، ويلى ذلك فقرة لفرقة فنون شعبية وتنورة، على أن يكون هناك حفل غنائى للفنان محمد رشاد بداية من السابعة والنصف مساءً.

أما فرع مدينة نصر فيشهد إقامة حفل للأطفال وفنون شعبية وتنورة وأغانٍ شبابية للنجوم رامى رفعت، وسماح سعيد، وكذلك نجوم دار الأوبرا المطرب محمد حسن والمطرب نهاد فتحى، وفرقة ليالى الشرق بقيادة الفنان رائد بسام، وتقام الاحتفالات من الساعة 11صباحا وحتى 8مساءً.

ويستعد فرع النادى بالشيخ زايد لاستقبال احتفالات شم النسيم من خلال برنامج يشمل إقامة ورشة فنيه للأطفال من العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا، وفقرة غنائية للفنان طلعت عطية من 12 ظهرا إلى 1 ظهرا، ويلى ذلك «شو أطفال» وفقرات سيرك والتنورة والساحر وفقرات مطبخ صينى والتوازن حتى الخامسة مساءً، ويقام بعد ذلك حفل غنائى من 6- 8 مساءً للفنان محمد شاهين، والفنانة ياسمين نيازى.