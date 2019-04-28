الارشيف / اخبار الرياضه

انطلاق المرحلة النهائية لبطولة وطن لطلاب الجامعات المصرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة النهائية لبطولة وطن لطلاب الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد المرحلة النهائية لبطولة وطن لطلاب الجامعات المصرية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، متمثلة فى الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى بالإدارة المركزية للتنمية ، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، يومى الأحد والاثنين 28و 29 أبريل الجارى بصالة (3) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

وتم تقسيم البطولة إلى مرحلتين شارك فيها حوالى 15 ألف طالب وطالبة من 40 جامعة حكومية وخاصة، ويشارك فى منافسات خماسيات كرة القدم عدة جامعات منها "جنوب الوادى، المنصورة، السويس، طنطا، قناة السويس، بنى سويف، التعليم العالى، حلوان".

Advertisements

وفى منافسات تنس الطاولة "سوهاج، المنيا، بنى سويف، السويس، الزقازيق، قناة السويس، الازهر، التعليم العالى، حلوان، القاهرة".

أما فى مسابقات ألعاب القوى جامعات "سوهاج، المنيا، جنوب الوادي، اسوان، بنى سويف، قناة السويس، بنها، الزقازيق، السويس، القاهرة، حلوان، 6أكتوبر، التعليم العالى".

على أن تقام مسابقات العاب القوى وتنس الطاولة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق المرحلة النهائية لبطولة وطن لطلاب الجامعات المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا