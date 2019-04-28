شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة النهائية لبطولة وطن لطلاب الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد المرحلة النهائية لبطولة وطن لطلاب الجامعات المصرية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، متمثلة فى الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، يومى الأحد والاثنين 28و 29 أبريل الجارى بصالة (3) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

وتم تقسيم البطولة إلى مرحلتين شارك فيها حوالى 15 ألف طالب وطالبة من 40 جامعة حكومية وخاصة، ويشارك فى منافسات خماسيات كرة القدم عدة جامعات منها "جنوب الوادى، المنصورة، السويس، طنطا، قناة السويس، بنى سويف، التعليم العالى، حلوان".

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وفى منافسات تنس الطاولة "سوهاج، المنيا، بنى سويف، السويس، الزقازيق، قناة السويس، الازهر، التعليم العالى، حلوان، القاهرة".

أما فى مسابقات ألعاب القوى جامعات "سوهاج، المنيا، جنوب الوادي، اسوان، بنى سويف، قناة السويس، بنها، الزقازيق، السويس، القاهرة، حلوان، 6أكتوبر، التعليم العالى".

على أن تقام مسابقات العاب القوى وتنس الطاولة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.